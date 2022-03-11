Пленный пилот, подбитый под Николаевом, рассказал, что командование послало его и других пилотов на верную смерть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию 11 марта. "Наше командование, когда отправляло нас на боевой вылет, не проинформировало нас, что на территории Украины, в частности на территории Николаевской области, есть какие-то средства ПВО. То есть, сознательно посылало нас на верную смерть", — рассказал сбитый летчик, Он добавил, что его и других пилотов использовали как "живца". Ранее мы писали, что пленный пилот обратился в военные РФ с призывом прекратить стрелять по мирным гражданам. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!