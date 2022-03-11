Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В ходе часового телефонного разговора Ниинисте призвал Путина немедленно прекратить огонь в Украине и обеспечить эвакуацию гражданского населения по гуманитарным коридорам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В своем разговоре Ниинисте также обсудил с Путиным необходимость обеспечения безопасности украинских атомных электростанций и сказал российскому президенту, что ухудшающиеся человеческие страдания сильно влияют на мнение Запада о России. При этом отмечается, что финский лидер подтвердил готовность президента Украины Владимира Зеленского напрямую поговорить с Путиным. Напомним, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Война России против Украины длится 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.