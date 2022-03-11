Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Российские штурмовики «Су» с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории Беларуси.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела «Дубровица» в Ровненской области. Такая атака и действия россиян на населенные пункты Беларуси сознательная провокация. На фото — дым над Белорусской территорией в районе деревни Копаны, после ракетного удара, нанесенного боевыми самолетами РФ», — пишет Геращенко.

О том, что Путин и Лукашенко готовят провокацию против Беларуси ранее заявил министр обороны Алексей Резников.



«На Волыни бомбы с российских самолетов упали не только на белорусскую территорию, но и на украинскую. Эти фото сделаны украинскими пограничниками в нескольких сотнях метрах до границы с Белорусью», — добавил Геращенко.