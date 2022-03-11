Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что российский президент Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.

Разведка подчеркивает, что сейчас оккупанты, которые контролируют ЧАЭС, планируют техногенную катастрофу, ответственность за которую они попытаются возложить на Украину.

Напомним, в настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс дизель-генераторов (поддерживают работу систем безопасности) был рассчитан только на 48 часов.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. По указанию президента Беларуси Александра Лукашенко, на ЧАЭС зашли «белорусские специалисты». Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

При этом накануне путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту, где находится экспериментальный ядерный реактор.

«Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые «доказательства» в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС. То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. В настоящее время и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию. Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок», — говорится в сообщении разведки.

