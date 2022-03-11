Россия намерена реализовать в Украине сирийский сценарий.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Официальные лица РФ, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан… Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий», – написал он в Twitter.
Российские самолеты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Российские штурмовики «Су» с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории Беларуси.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского генерал-майора Андрея Колесникова.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что российский президент Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.
С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа «Искандер» и «Калибр» по мирным городам и селам Украины.
Силы сопротивления Черниговской области освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.
В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые «заградительные отряды», которые не дают отступать солдатам.
Известный журналист, фотограф и автор романа «Аэропорт» Сергей Лойко, приехал в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.