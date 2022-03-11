В результате обстрела оккупантами Луцка два человека погибли, шесть ранены.
Об этом сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко в Facebook:
«Сегодня утром, примерно в 05:45, произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома «Луцк»… Информация о погибших в настоящее время: обнаружены двое погибших военнослужащих, раненых различной степени тяжести – 6».
Расчистка завалов продолжается.
Кроме того, известно, что россияне нанесли три авиаудара по Днепру. 11 марта около 06:10 в Новокодатском районе Днепра произошли три авиаудара, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием.
Уже известно об одном погибшем.