В результате обстрела оккупантами Луцка два человека погибли, шесть ранены.

Об этом сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко в Facebook:

«Сегодня утром, примерно в 05:45, произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома «Луцк»… Информация о погибших в настоящее время: обнаружены двое погибших военнослужащих, раненых различной степени тяжести – 6».

Расчистка завалов продолжается.

Кроме того, известно, что россияне нанесли три авиаудара по Днепру. 11 марта около 06:10 в Новокодатском районе Днепра произошли три авиаудара, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием.

Уже известно об одном погибшем.