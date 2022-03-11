С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа «Искандер» и «Калибр» по мирным городам и селам Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала», — говорится в сообщении.

Объекты «военной инфраструктуры» Украины, которые уничтожила Россия.

Силы сопротивления Черниговской области освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.

В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые «заградительные отряды», которые не дают отступать солдатам.

Известный журналист, фотограф и автор романа «Аэропорт» Сергей Лойко, приехал в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.