Генпрокуратура РФ просит ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Российская Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к Instagram («дочка» Meta) в связи с «распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в частности военнослужащих».
Как известно, Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину. Социальная сеть также временно разрешила публиковать призывы к смерти президента РФ Путина или диктатора Белоруссии Александра Лукашенко.
Генпрокуратура РФ требует, чтобы Meta Platforms Inc. признали экстремистской организацией.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что российский президент Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.
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Известный журналист, фотограф и автор романа «Аэропорт» Сергей Лойко, приехал в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.