Вооруженные силы Украины ликвидировали российского генерал-майора Андрея Колесникова.
Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.
В 2021 году генерал-майор Андрей Колесников стал командующим 29-й армии Восточного военного округа (ВВО).
До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.
Напомним, ранее ВСУ ликвидировали российского подполковника Юрия Агаркова (командовал мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области), командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковника Дениса Глебова.
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