Силы сопротивления Черниговской области освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Север» в Facebook.

«Подразделения Российской Федерации не могут в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговской области государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа», — говорится в сообщении командования.

В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые «заградительные отряды», которые не дают отступать солдатам.

Известный журналист, фотограф и автор романа «Аэропорт» Сергей Лойко, приехал в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.