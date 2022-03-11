Известный журналист, фотограф и автор романа «Аэропорт» Сергей Лойко, приехал в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.

Его обращение опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Лойко отмечает, ему 69 лет, он россиянин, всю жизнь работал журналистом, освещая многие вооруженные конфликты и никогда не брал в руки оружие.

«Сейчас вы видите автомат «Калашников» в моих руках. Я больше не журналист, а свободный человек. Я приехал сюда в Украину, на окраину Киева, чтобы защищать Украину от моей Родины, от Путина-Гитлера»,

– заявил Лойко.

Он также обратился к людям с боевым опытом, с опытом армейской подготовки, обращаться в посольства Украины в их странах, и приезжать сюда, и присоединяться к силам территориальной обороны. Он подчеркнул, что понимает, правительства государств не хотят быть вовлеченными в эту войну, поскольку это может вызвать ядерное противостояние с Москвой, но лично каждый имеет на это право.