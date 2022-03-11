В рядах российских войск, которые пытаются захватить Киев, есть так называемые «заградительные отряды», которые не дают отступать солдатам.

Об этом в эфире телемарафона Uaразом, «Суспільне» сообщил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

«Есть информация, что в оккупационных войсках создаются «заградительные отряды». То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны», — заявил он.

По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

Известный журналист, фотограф и автор романа «Аэропорт» Сергей Лойко, приехал в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.