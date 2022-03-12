«Росатом» заявляет о присутствии своих сотрудников на Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости: «Управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, а российские специалисты оказывают консультативную помощь».

Утром 12 марта сообщалось, что технические работники ремонтируют поврежденные российскими оккупантами электросети Чернобыльской АЭС. Пока что удалось отремонтировать одну секцию, но электропитание не возобновилось — есть повреждения сети в других местах.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало о том, что российский президент Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.