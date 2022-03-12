Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал жителей запада и центра Украины возвращаться к нормальной социально-экономической деятельности.

Соответствующее обращение опубликовано у него в Facebook.

«Вам не кажется, что на западной и в центральной Украине пора выходить из режима «праздника непослушания» и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Потому что мы 17-й день прыгаем радостно как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то с экономикой наступит швах», — подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что у Украины сейчас две проблемы: фронт и тыл: «Вы сейчас — тыл. Тыл — это вторая по важности тема после фронта. Тыл — это не там, где люди отсиживаются, а тыл — там, где люди обеспечивают и работают на фронт».

Арестович также подчеркнул, что если работа и экономика не будут запущены, то «угрожает нам очень многое, начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых — на месяц — на два у людей максимум».