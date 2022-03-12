Кабинет министров возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые будут бесплатно принимать переселенцев. Соответствующее постановление было принято 11 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook. Министр раскрыл детали процедуры получения компенсации. Кто имеет право получить компенсацию? Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.). О каких именно коммунальных расходах идет речь? Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля. Как получить компенсацию? Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца. Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств. Когда приложение будет стартовать? Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.