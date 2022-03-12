Российская армия легализует мародерство из-за проблем с обеспечением — военнослужащим дадут приказ перейти на «самообеспечение».

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Армия оккупанта легализует мародерство. В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продуктами, техникой, патронами и провести ротацию», — констатировали в разведке.

Сейчас их основная задача — закрепиться на позициях, прикрываясь местным населением.

«При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от снабжения и получили указание перейти на «самообеспечение» до последующих распоряжений. То есть, отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки», — отметили в разведке.

«К тому же, они сопровождаются многочисленными случаями тяжелых преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе — несовершеннолетних. Это целенаправленная политика террора государства-оккупанта, поощряемая ее высшим руководством», — отметили в разведке.