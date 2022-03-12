В войне России против Украины победой для украинской стороны будет сохранение нации. А также свобода для украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для зарубежных СМИ. "Победа для нас в этой войне-чтобы Украина осталась, украинцы остались, люди чтобы были живы, нация Эта чтобы никуда не делась. едим изнутри.Это не жизнь, это мучения… поэтому от диалога и переговоров зависит победа в этой войне.А победа, я уже сказал, — это сохранить нацию.Для меня это победа.Чтобы мы остались свободными и с ценностями, которые мы отстаиваем", — заявил он. Напомним, ранее Зеленский заявил, что российские войска могут захватить Киев только если полностью уничтожат его. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.