Российская армия напала на Украину 24 февраля. С тех пор кафиры терпят потери. В частности, на этот раз они потеряли реактивную систему залпового огня калибра 9П140 "Ураган" в результате удара Bayraktar TB2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. В частности, российская техника превращается в пепел и лом с колоссальными темпами. "Мордорская армия потеряла РСЗО 9П140 "Ураган" в результате очередного удара Bayraktar TB2", — говорится в сообщении. Ранее мы сообщили, что украинцам показали новое видео, как Bayraktar уничтожил российский "Бук". Также мы писали, что под Киевом бойцы терробороны сожгли пять единиц техники кафиров. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!