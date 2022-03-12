Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов, в Харькове им дали команду расстреливать мирных людей.

В СБУ подчеркивают, российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, потери оккупантов огромные. К примеру, из 2 тысяч боевиков так называемой «ЛНР», которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек.

«Миротворцы» в бешенстве и в связи с этим дают команду убивать гражданских.

«Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рыть, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонарем в нашу сторону светили», – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.