Вооруженные силы Украины отошли из Волновахи Донецкой области.

Об этом заявил Павел Кириленко, глава Донецкой ВГА, в эфире UAразом, пишет УНИАН.

По его словам, сейчас бои идут на окраине Волновахи. Большинство жителей эвакуированы силами военно-гражданской администрации и ДСНС.

Кириленко также сообщил, что бои ведутся вдоль всей линии разграничения в зоне ООС. А на юге Донецкой области наступление идет со стороны Запорожской области.

Кроме того, продолжил он, наступление ведется со стороны Изюма, под ударами — Торецк, Авдеевка.

«Волновахи с ее инфраструктурой как такого города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», — сказал он.

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин.