За время войны России против Украины в украинское пленение попало около 500-600 военнослужащих. Точное количество сложно назвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для зарубежных СМИ. "Я думаю, 500-600 военных состояний на вчера, сдавшихся в плен. Примерно так, мне кажется. Точную цифру не могу сказать, многие где-то прячутся, кто-то пробирается в Россию. Небольшой хаос, я бы так сказал", — отметил он. Напомним, сегодня Зеленский впервые озвучил военные потери Украины с начала российского вторжения 24 февраля. По его словам, погибли около 1300 военнослужащих. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.