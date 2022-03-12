Жители Мелитополя вышли к захваченному россиянами здания РГА на акцию в поддержку похищенного оккупантами городского головы Ивана Федорова.

Об этом пишет местное издание 061.

Украинцы обратились к российским оккупантам с требованием освободить похищенного мэра. Люди скандировали «Свободу мэру» и кричали «Отдайте Федорова».

Позже протестующие обратились уже к агрессорам и стали кричать им хором «Домой!».

Как известно, Федоров был похищен 11 марта. Группа оккупантов из 10 человек вела его куда-то с пластиковым мешком на голове.