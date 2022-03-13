К восемнадцатому дню войны России против Украины противник определился с основным направлением боевых действий. Это зона проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича. "Противник определился с направлением основных усилий, сосредотачивается на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его и наносим мощные ответные удары. Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевская область. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и проводит перегруппировку", — отметил он. Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны возможно, только когда российские войска полностью покинут территорию Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.