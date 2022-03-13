Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отреагировал на ракетный удар российских войск по Яворивскому полигону на Львовщине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill. Представитель американского Минобороны уверен, что бесполетная зона не остановила бы РФ от атаки на полигон. Международный центр поддержки мира и безопасности в Яворове традиционно использовался для совместных учений ВСУ с иностранцами. "Запрещенная для полетов зона красиво звучит, как воздушная полиция. Но я участвовал в одной из них, когда был молодым офицером авианосца в начале 90-х. Это бой. Вы должны быть готовы стрелять или быть застрелены. Президент Байден четко дал понять, что войска США не собираются воевать в Украине", – заявил Кирби. Пресс-секретарь Пентагона, однако, заверил, что в случае нападения России на одного из членов НАТО, реакция Соединенных Штатов будет немедленной. Вашингтон готов выполнить обязательства по обороне союзников по альянсу. Напомним, что Яворивский полигон был атакован с акватории Черного и Азовского морей и привел к гибели 35 украинцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.