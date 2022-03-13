В Мариуполе с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч жителей города. При этом менее чем за неделю погибли более 500 человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета. "На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память", – говорится в сообщении. В горсовете заявили, что за сутки произошло по меньшей мере 22 бомбардировки города. При этом на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб. "Оккупанты цинично и целенаправленно избивают по жилым домам, месяцам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть — жизнь мирных мариупольцев", — говорится в сообщении.