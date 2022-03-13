Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в очень сложной ситуации. И если он это сделает, по словам польского президента, это станет переломным моментом для НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. "Если Путин применит оружие массового поражения, это станет переломным моментом. Наверное, Североатлантическому альянсу придется сесть за стол переговоров и серьезно задуматься о том, что делать, потому что тогда это станет опасным не только для Европы или нашего региона, но и для всего мира". , – заявил Дуда. При этом он добавил, что Путин уже политически проиграл войну, а внутренне он ее не выиграет. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.