Доступ к снятию наличных денег во время военного состояния ограничен, ведь пополнение банкоматов и инкассация — это рискованный процесс. К счастью, снять наличные можно во многих супермаркетах, АЗС и даже аптеках. Как это сделать, какие сети предоставляют такие услуги – читайте ниже в нашем материале Styler . В НБУ рассказали, что для снятия этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (сумму нужно уточнить у кассира прямо на месте). Сеть супермаркетов, магазинов: АТБ-маркет (6000 грн); Сильпо (6000грн); Фора (6000грн); FOZZY (6000грн); VARUS (6000грн); NOVUS (до 500 грн.); ROSHEN (до 500 грн.); ЛотОК (6000грн); Thrash! (6000грн); Точка (6000); Семь23 (до 2000 грн); Линия магазинов EVA (до 2000 грн) АЗС ОККО (6000грн); Укрнефть (до 5000 грн.); БРСМ-Нефть (до 500 грн); Сеть АЗК WOG (6000грн). Аптеки Белая ромашка (6000грн); Аптека Доброго Дня; Аптека АНЦ (6000грн); Аптека Копейка; Аптека 9·1·1 (6000 грн); Аптека оптовых цен; Медсервис (6000 грн) Раньше мы писали, какие аптеки работают сейчас в Киеве. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!