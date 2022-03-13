Национальный банк Украины на текущей неделе фиксирует возобновление сделок между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока еще незначительны — около 10 млн долларов в день в эквиваленте. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу НБУ. "Несмотря на продолжающуюся на наших территориях войну, НБУ заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым НБУ осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство в пределах которого могут работать рыночные механизмы", — отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий. Напомним, Национальный банк 24 февраля 2022 оперативно принял ряд решений, в частности о фиксации курса на уровне 24 февраля и приостановке работы валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами. Вечером 24 февраля Национальный банк ослабил и уточнил ряд ограничений, разрешив, в частности, проведение между банками сделок на условиях "своп". А 1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.