Российские войска 13 марта обстреляли школу в одном из населённых пунктов Николаевской области. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. "Оккупанты выстрелили по школе в одном из населенных пунктов, присыпали людей, мы занимаемся эвакуацией", — отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область готовит эвакуацию из временно оккупированных населенных пунктов. Кроме того, сегодня российские войска нанесли авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек, стоявших в очередях в банкомат и супермаркет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.