В The New York Times заявили, что погибший в Ирпене американский журналист не являлся их сотрудником. Однако он работал в издании в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The New York Times в Twitter. "Мы глубоко расстроены узнать о смерти Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и документалистом, который в течение лет выполнял задания для The New York Times. Хотя в прошлом он выполнял задания для The Times (последний раз в 2015 году), в Украине он не находился на задании любого отдела", — говорится в заявлении. В издании объясняют, все сообщения, что он работал на The New York Times, поступили потому, что он имел при себе удостоверение, которое было выдано ему много лет назад. Новость дополняется.