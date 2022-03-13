Пятый президент Петр Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине истребители и системы противовоздушной обороны. Украина нуждается в существенном увеличении военной помощи, ведь она сегодня находится на передовой войне российской империи против западного мира. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью Порошенко в эфире американского CNN. "Мы глубоко благодарны за помощь, которую мы получаем от Соединенных Штатов. Высоко ценим лидирующую роль президента Байдена, его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Высоко ценим мы также поддержку Европы и НАТО. Но этого недостаточно. Прошу, изучите очень внимательно опыт Акта о ленд-лизе во времена Второй мировой войны. Сейчас нам нужно все — от военных истребителей, противотанковых систем, противоповоротных систем защиты. Нам нужно все — от продовольствия до амуниции. Теперь нужно все", — подчеркнул Порошенко. По его словам, чем больше Запад будет оказывать нам помощь ради увеличения эффективности украинских Вооруженных сил, тем становится все более слабым Путин. "И именно благодаря этому, вашей поддержке безопасность всего мира, Соединенных Штатов, безопасность НАТО будет больше. С событий в Украине сегодня начинается завершение российской империи. Не позвольте Путину создать Советский Союз 2.0. Это то, чему мы сейчас противостоим в Украине, в присутствии российских танков всего в 15 милях от Киева", — отметил Порошенко.