В пригороде Киева с первых дней войны идут ожесточенные бои. В результате ракетных обстрелов пострадал жилищный сектор и гражданское население. РБК-Украина показывает, как выглядит разрушенный город глазами фотографов GettyImages. Под Киевом продолжаются ожесточенные бои.

Российские войска 12 марта выпустили восемь ракет по Василькову (Киевская область). В результате произошло возгорание на нефтебазе в селе Крячки, местный аэродром полностью уничтожен. Сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют, потому что одна из ракет попала в склад.

Кроме этого, существенно пострадал жилищный сектор города, разрушены многоквартирные дома, магазины и детские площадки. Последствия обстрелов в Василькове (фото: GettyImages) Напомним, 26 февраля российские войска обстреляли Васильков крылатыми и баллистическими ракетами, в результате произошел масштабный пожар на нефтебазе "КЛО", который долго не могли потушить. Позже местные власти уверяли, что из-за пожара угрозы для жизни и здоровья местных жителей не было. О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 18-й день войны, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.