Россия напала на Украину 24 февраля. С того времени в ходе войны погибли 33 работника Укрзализныци. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Отмечается, что железнодорожники, которые с первых дней находятся в самом водовороте событий, уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев. Несмотря на эвакуацию детей и женщин с горячих точек, за время военных действий скончались 33 сотрудника Укрзализныци. "С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги – из них сегодня первая непосредственно в рейсе, – говорится в обращении Укрзализныци. Также, чтобы провести коллег, компания устроила спонтанный концерт на вокзале. Как отмечают в Укрзализныце – это "о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе".

Сколько сотрудников "Укрзалізниці" погибли с начала российского вторжения (t.me/UkrzalInfo) Ранее мы сообщали, что в Донецкой области кафиры обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница. Также мы писали, что Укрзалізниця назначила 2 дополнительных регулярных поезда. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!