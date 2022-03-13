США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина через посредство Пекина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс. "США и Китай проведут личные переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. Администрация Джо Байдена продолжает пытаться заручиться поддержкой Пекина для влияния на Путина", – написала Джейкобс. По ее словам, завтра советник Белого дома Джейк Салливан в Италии встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи. Кроме того, у Салливана запланирована встреча с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии Марио Драги по вопросам, связанным с координацией международной реакции на войну РФ против Украины. Отметим, США предупредили Китай о последствиях при помощи России в отходе от санкций. Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещена в юанях, в связи с чем мера требует от Китая, чтобы она также ограничила доступ России к своей валюте. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.