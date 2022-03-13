Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты не прекратят поставлять вооружение Украине даже после угроз России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление чиновника в эфире телеканала CBS. Советник Белого дома отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Рябкова. Тот накануне заявил, что западные конвои оружия для Украины "превращаются в законные цели для российских военных". Мы верим в нашу способность продолжать поставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на украинский фронт. , – рассказал Салливан. Напомним, что США и Китай проведут переговоры на высоком уровне впервые после вторжения РФ в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.