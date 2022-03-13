Украинцы, вынужденные покинуть родные дома после нашествия вражеской путинской армии, могут продолжить обучение детей за рубежом. В частности, возобновить образовательный процесс можно в Польше. Как это сделать читайте ниже в нашем материале Styler. По данным Министерства образования Польши, для поступления в школу нужно заявление, и решение по этому вопросу принимает директор. "Государственная начальная школа, территориально находящаяся у места жительства ребенка из Украины, обязана принять ребенка по заявлению родителей. Другие государственные начальные и средние школы примут ребенка в том случае, если у них есть свободные места", — говорится в сообщении. Нужно ли платить за обучение? Согласно польскому законодательству, дети 7-18 лет могут учиться в польских школах бесплатно. При этом незнание польского языка не является формальным препятствием. Они также имеют право на дополнительные бесплатные часы польского языка и обучение на подготовительных отделениях. Студенты из Украины могут участвовать в бесплатных уроках польского языка, организованных школой, и получать психолого-педагогическую помощь в связи с миграционным опытом. Какие документы нужны? Украинцам, желающим причислить своего ребенка в школу, не нужно иметь договор аренды квартиры или регистрацию, достаточно подтверждения владельца квартиры, где проживает семья с детьми. Также нужно написать заявление об общем количестве законченных лет обучения с указанием заведения, в котором обучался ребенок. Раньше мы писали, как украинцам получить работу в Польше сейчас. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!