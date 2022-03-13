Депутаты Европейского парламента в эксклюзивном комментарии УНИАН выступили с заявлением в котором возлагают на Россию ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка и требуют освободить его.

«Мы, члены Европейского парламента, самыми категорическими высказываниями осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных людей», — говорится в заявлении.

«Мы также призываем мировое сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на Российской Федерации», — резюмировали политики.

Участники заявления, депутаты Европарламента:

1.Петраш Ауштрявичюс, партия «Обновление Европы»

2.Виола Фон Крамон Таубадель, партия «Зеленые»

3.Юозас Олекас, партия «Социалисты»

4.Михаэль Галлер, партия «Европейская народная партия»

5.Рамона Виктория Стругариу, партия «Обновление Европы»

А также народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

