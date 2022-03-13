В Италии перевернулся автобус, перевозивший украинских беженцев. В результате погибла украинка, мать двоих детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянской спасательной службы. Сообщается, что авария произошла в Форли-Чезене. На данный момент известно об одной погибшей, также пострадавших среди других пассажиров. Также сообщается, что для поднятия автобуса задействовали два подъемных крана.

#Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 марта, 2022 Как пишут местные СМИ, автобус перевернулся на трассе А14, в нем находились около 20 человек. Автобус направлялся в Пескара. В результате аварии погибла женщина, мать двоих детей. Детей взяли под защиту социальные службы Чезены, их передадут родственникам в Пезаро. Еще пять человек были доставлены в больницу в Римини. Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания намерена предоставить украинским беженцам безвиз. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.