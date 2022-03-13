Российские кафиры продолжают террор в Мелитополе. На этот раз похитили председателя районного совета Прима Сергея Николаевича. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местное издание РИА-М.

Захватчики прибегают к похищению представителей законно избранной власти и активистов: 11 марта был похищен городской голова Ивана Федорова; 12 марта была похищена активистка Ольга Гайсумова. Сегодня же, в 7:30 утра, российские кафиры пришли в дом "с обыском" к председателю районного совета Приймы Сергею Николаевичу. Захватчики отобрали у него документы, мобильные устройства и требовали от них пароли. После этого главу районного совета забрали. Война России против Украины длится восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.