Служба безопасности задержала в Одессе информатора РФ. В частности, изменник собирал информацию о защитных сооружениях, которые самооборона обустроила в области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. В частности, в Одессе задержан агент, который завербовала российская спецслужба во время визита во временно оккупированный Крым Основной его задачей был сбор информации о защитных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области. К тому же предатель лично объехал окрестности Одессы и Черноморска, фиксировал размещение блокпостов, их точные координаты, количество лиц и военное снаряжение. Кроме того, он собирал сведения о гражданах РФ, которые присоединились к добровольческим батальонам в Украине. Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор кафиров под Харьковом. Также мы писали, что СБУ задержала агентов России и боевиков ЛНР. Им инкриминируют госизмену. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!