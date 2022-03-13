В Киеве накопили необходимые продукты питания для двух миллионов жителей в случае блокады города. Их хватит на две недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

"Основная задача столичной власти – обеспечить всем необходимым каждого киевлянина и не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве", – отметил Мондриевский. По его словам, привлекая к процессу все городские службы, иностранных партнеров и украинский бизнес, в городе сформировали необходимые потребности. "Уже на сегодняшний день подготовились к возможным действиям в случае блокады. Те 2 миллиона киевлян, которые не бросили свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации", — сообщил Мондриевский. В настоящее время в столице работает коммунальный транспорт, банки, заправки и автосервисы. Всю информацию о работающих заведениях (аптеках; магазинах; АЗС и т.д.) можно узнать в приложении "Киев Цифровой". Напомним, в Кабинете министров было принято решение о контроле за ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо.

Так, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо. Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.