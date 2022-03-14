Центральный банк Багам, страны которая является одним из крупнейших мировых оффшорных центров, и в котором проводят финансовые операции многие компании, запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которые распространяется действие санкций Запада.

Об этом говорится в заявлении центробанка Багамских островов, пишет Экономическая правда.

«После обсуждения с правительством Багам и надлежащего учета интересов юрисдикций и финансового сектора, агентства, которые входят в структуру Группы регулирования финансовых услуг, запрещают всем, кто имеет право на работу с или при посредничестве Багам, участвовать в транзакциях подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это постановление касается всех лиц, в отношении которых действуют санкции США, Канады, Великобритании и ЕС, введенные из-за военной агрессии против Украины.

