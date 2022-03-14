Налоговый Комитет ВРУ единогласно утвердил текст нового закона о поддержке бизнеса 7137-д — закон о поддержке бизнеса, который включает налоговые ослабления для малого и крупного бизнеса, регулирует налогообложение пожертвований и кредитные каникулы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его словам, документ будет принят в качестве комитетской альтернативной до 7137, которая включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо.

Главное: по инициативе правительства, на время военного положения крупный бизнес сможет воспользоваться опцией единого налога:

— лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;

– налог 2% от оборота;

— снятие ограничения по количеству рабочих;

— сняты ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса)

– правительство получает право определять порядок уплаты налога.

Прочие нормы и новации:

1. Не считается поставкой (= не облагается налогом) передача горючего через принудительное отчуждение или изъятие имущества для нужд государства, передача ВСУ и другим, а также предоставление горючего как гуманитарной помощи. Также такое горючее освобождается от акциза.

2. Уточняется, что фактические проверки могут проводиться по обеспечению возможности рассчитываться картой.

3. Останавливается течение всех сроков, контроль за соблюдением которых возлагается на ГНС ​​на время военного положения.

4. Ущерб, причиненный контролирующими органами в результате форс-мажорных обстоятельств в период военного положения, не будет возмещаться.

5. Пеня не будет начисляться за нарушения, возникшие в результате форс-мажоров во время военного положения.

6. Благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий, не облагается НДФЛ. Также не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь, оказываемая лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

7. Пеня за несвоевременное бюджетное возмещение НДС не будет начисляться, если несвоевременность возмещения произошла в результате форс-мажорных обстоятельств.

8. Предоставлено право на налоговую скидку в размере 16% (вместо 4% сейчас) на пожертвование неприбыльным организациям.

9. Уточняется, что освобождение от налогообложения НДС за ввоз в Украину и поставки в Украину СИЗ также предоставляется, если эта продукция предоставляется для нужд добровольческих формирований территориальных общин.

10. Уточняется, что НДС не уплачивается за товары, которые были уничтожены во время войны, а также переданы на нужды обороны.

11. Разрешается включать в налоговый кредит по НДС суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные, но имеющиеся необходимые первичные документы. Такие накладные должны быть зарегистрированы в течение 6 месяцев с момента прекращения военного положения.

12. Установление 0 ставки акциза и 7% НДС на горючее.

13. Не считается нарушением требований по деятельности некоммерческих организаций передача средств на ВСУ и др., а также для учреждений здравоохранения, независимо от вида благотворительной деятельности указанной в уставных документах.

14. Восстанавливаются все фактические проверки. Даже те, которые были запрещены на время карантина.

15. Восстанавливаются камеральные проверки по декларациям, по которым подано заявление на возврат бюджетного возмещения НДС.

16. Устанавливается, что ограничения по отнесению к расходам предоставленной благотворительной помощи в размере не выше 4% от размера прибыли не применяются к благотворительной помощи, предоставленной учреждениям здравоохранения и на спецсчет НБУ на поддержку вооруженных сил.

17. С марта 2022 года до конца года освобождаются от платы за землю плательщики, чья земля расположена на территориях, на которых ведутся боевые действия. Список территорий определяется КМУ.

18. За 2022 и 2023 год не оплачивается МНО за земли, на которых ведутся боевые действия.

19. В 2022 году не уплачивается экологический налог на территориях, на которых ведутся боевые действия.

20. На время военного положения для банков, других финансовых учреждений и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных для отправки сообщения об открытии или закрытии счета и сообщений о взятии счета на учет или отказе в взятии контролирующим органом счета на учет.

21. В случае неполучения финансовым учреждением уведомления (квитанции) контролирующего органа о подтверждении факта принятия уведомления об открытии счета, по таким счетам могут производиться расходные операции без получения подтверждения.