Израильское правительство решило развернуть полевой госпиталь вблизи западной границы Украины для помощи беженцам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter Государства Израиль. Гуманитарная миссия Израиля "Кохал Меир" будет оказывать медицинскую помощь беженцам. Планируемое время работы – около месяца. Бюджет проекта Фонда Шустермана будет увеличен на 21 млн шекелей средствами министерства. Полевой госпиталь будет состоять из отделения неотложной помощи, родильного отделения, больничных палат для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в госпитале будут работать лаборатории на базе технологий больницы Шиба и рентгеновский кабинет. К слову, 16 марта Международный суд ООН в Гааге может вынести решение по иску Украины против РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.