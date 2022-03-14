Вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное убежище в центрах по предоставлению административных услуг (ЦПАУ), работающих в 14 областях Украины.

Об этом напомнил сервис «Дія» в своем Telegram-канале.

«ЦПАУ работают как центры заботы в 120 населенных пунктах, и этот перечень постоянно расширяется. В таком ЦПАУ можно получить вещи первой необходимости и временное пристанище», — говорится в сообщении.

Центры заботы принимают всех, кому нужна помощь, — переселенцев, бойцов территориальной обороны и военнослужащих.

Разузнать, где именно работает Центр заботы, можно с помощью чат-бота в Telegram @turbotnyk_bot.

Для этого следует запустить бота, выбрать, в какую область вы переехали или собираетесь, населенный пункт, где вам будет удобно получить помощь, и какая именно помощь вам нужна (к примеру, временный дом или необходимые вещи).

После этого вы получите круглосуточные номера телефонов координаторов.

Сейчас помощь доступна в Ривненской, Полтавской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.