Стартовал четвертый раунд переговоров Украины и России.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины и переговорщик с Россией Михаил Подоляк в Twitter.

Переговоры проходят в формате видеосвязи.



Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ?? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022