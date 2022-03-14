На допрос СБУ попал российский оккупант, который предал Украину в 2014 году, а сейчас должен был убивать своих родственников.

Мужчина — кадровый офицер российских вооруженных сил, уроженец Днепропетровской области. Военную специальность получил в Полтавском военном институте связи.

«Через 8 лет после предательства рашисты устроили ему тест на верность: «убей своего родственника». Но он его не сдал. В последний момент мужчина вспомнил, что у него «…в Николаеве – родной племянник, в Харькове – родные тетя и дядя, три брата и сестра». Вот и сдался в плен. Теперь жалеет, что захватчики сделали с Харьковом. Сам понимает – оправдания ему не будет: «Мне больно, что и здесь я предатель, и там. Я всюду предатель». Что ж, это был его сознательный выбор. По крайней мере, он сохранил свою жизнь», — говорится в сообщении СБУ.

