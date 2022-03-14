Оккупанты перестали блокировать работу «зеленого коридора» для Мариуполя. Выехать из города уже смогли несколько десятков авто.

Об этом сообщил в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«По состоянию на 13:00 имеем фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта по маршруту Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш — Бердянск – Запорожье). По состоянию на сейчас более 50 частных авто уже прошло Бердянск и движется в направление Запорожья. По состоянию на сейчас прохождение блок-постов не вызывает проблем», — отметил Андрющенко.

Он также отметил, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения в Запорожье.

Также Андрющенко акцентировал, что местные власти не могут официально гарантировать безопасность по направлению этого коридора.

«Но это единственный коридор, имеющий официальное согласование и фактически работающий на сегодня. Именно поэтому информируем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом», — добавил он.

В мэрии Мариуполя добавили, что по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто.