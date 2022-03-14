Линия, которая питает ЧАЭС и Славутич, снова повреждена оккупантами. Напомним, только вчера ремонтная бригада Укрэнерго ее отремонтировала.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Facebook.

13 марта ремонтная бригада «Укрэнерго» отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутич. Однако завершить работы не удалось, потому что оккупанты сразу после этого снова повредили линию. Ремонтная бригада «Укрэнерго» вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение.

