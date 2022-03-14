Решение о возможной передаче Украине Миг-29 должно приниматься всем альянсом НАТО, поскольку это может затронуть весь альянс. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на издание Wiadomosci. Глава МИД Польши Збигнев Рау после заседания Совета Безопасности ООН по сотрудничеству с ОБСЕ дал брифинг, на котором выразил позицию своей страны по поводу возможной передачи Украине самолетов МиГ-29. "Я могу только сказать, что это решение может быть принято только всем альянсом НАТО, а не одним членом, потому что последствия таких решений коснутся всего альянса. Одна страна Альянса не может принять решение за других", — заявил Збигнев Рау. Следует отметить, что ранее глава канцелярии премьер-министра Польши сообщил, что вопрос из Миг-29 еще не закрыт. Но решение нужно принимать только вместе с союзниками, НАТО и США. Также Польша хочет гарантии, что этот пробел будет заполнен другими самолетами подобного класса. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Ранее мы писали о том, что Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга. Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.